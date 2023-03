Walid Cheddira, attaccante del Bari, era stato accostato al Napoli in estate, anche perché entrambe le squadre hanno la stessa proprietà e l’attaccante marocchino ha fatto tanto bene da andare ai Mondiali.

L’attaccante dei galletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sua esperienza a Bari, del suo futuro e della sua carriera: Cheddira è il terminale offensivo come Osimhen, e coltiva lo stesso desiderio dell’attaccante nigeriano:

“A gennaio ci sono stati diversi interessamenti, ma la mia volontà è sempre stata quella di chiudere col Bari. In futuro, poi, mi piacerebbe giocare in Premier League. È un campionato che mi piace tantissimo. In quale club? Qualsiasi dei top club andrebbe bellissimo”.