Il Mattino fa il punto sul mercato che Cristiano Giuntoli, direttore sportivo, sta portando avanti e sta iniziando a tessere in vista del prossimo anno, della prossima estate.

Ci sono alcuni giocatori il cui futuro è in bilico, giocatori che sono già presenti in rosa: infatti, tra questi c’è anche Ndombele, mezz’ala di proprietà del Tottenham, che non sta mostrando tutto il suo potenziale.

Questa sensazione c’è anche nei dirigenti del Napoli, per questo motivo, ad oggi, la volontà è di non riscattarlo ai 30 milioni di euro, ma la dirigenza azzurra potrebbe cercare di ottenere un prezzo scontato per tentare un suo riscatto. La situazione è in divenire.