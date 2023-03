L’edizione odierna del Corriere dello Sport, nell’edizione odierna ha fatto il punto sui valori di mercato del Napoli soffermandosi, in particolar modo, sul fiore all’occhiello di tutta la dirigenza: Kvicha Kvaratskhelia! Questo il punto proposto dal quotidiano: “Acqua diventata Champagne, Kvaratskhelia in questo momento non ha un prezzo questo è quello che dicono gli operatori. In attesa dell’estate e delle offerte che eventualmente arriveranno a De Laurentiis si può affermare che il suo costo sia salito fino a 120 milioni di euro. Da 11,5 a 120, il valore di mercato del georgiano si è alzato del 943%“.