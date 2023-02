Laurentiè, parla l’agente: “L’interesse di grandi club come il Napoli per noi è un orgoglio”

L’agente di Armand Laurientè, Roberto Meloni, è intervenuto a Radio Crc per parlare del suo assistito.

Il suo procuratore ha parlato dell’interesse del Napoli, tra alcune big europee, che starebbe osservando l’andamento del francese con i neroverdi: “Dell’interesse del Napoli, come di altre big, siamo onorati e per noi è un orgoglio sentire questi accostamenti. Armand è concentrato sul Sassuolo, tra le chiacchiere e le trattative poi c’è una bella differenza. Si sta adattando molto bene come esterno destro al Sassuolo, anche se lo preferisco a sinistra per essere più incisivo con il piede destro. Il suo futuro dipenderà da lui, è padrone del suo destino”.