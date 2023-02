Secondo quanto riportato dall’edizione online di Repubblica, Napoli e Milan avrebbero messo nel mirino Lazar Samardzic per la prossima stagione.

Il centrocampista tedesco dell’Udinese di appena 21 anni ha già collezionato 4 gol in 21 presenze in questa stagione. Secondo i colleghi, i friulani avrebbero fissato un prezzo di 30 mln per la cessione del calciatore.