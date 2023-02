Nel Napoli capolavoro, costruito in maniera perfetta da un grande tecnico come Luciano Spalletti, il faro che illumina la luce è Lobotka: il regista slovacco è l’interprete migliore nel suo ruolo in Italia e nonostante le tattiche e le gabbie avversarie per marcarlo, riesce sempre a sfuggire.

Per questo motivo, Lobotka si sta attirando l’interesse di alcuni grandi club: il Napoli lo blinderà a breve con l’ufficializzazione del rinnovo già firmato, ma top club esteri si stanno interessando a lui.

Come il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che studia Lobotka da mesi e avrebbe individuato lui come un ottimo profilo per sostituire Modric nella sua rosa: come detto, però, il Napoli vuole resistere a queste sirene estere e, comunque, il suo valore è aumentato e anche di tanto, dato che il Napoli ascolterebbe offerte solo a partire da 60 milioni.

Fonte: Tuttomercatoweb.