Tuttosport – Il Napoli riscatterà Simeone a fine stagione: i motivi

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sull’affare che ha visto Giovanni Simeone trasferirsi dal Verona al Napoli nella scorsa estate! Secondo il quotidiano, ADL non ha dubbi sulla buona riuscita dell’affare ed è per questo che ha già deciso di riscattare il calciatore! L’affare con l’argentino prevede un riscatto a fine stagione di ben 18 milioni di euro, ADL è pronto a versarlo nelle tasche degli scaligeri a fine campionato. Il motivo? Banalmente i numeri di Simeone al Napoli sono più che rassicuranti! Il “Cholito” ha collezionato 8 goal in 17 presenze. Bisogna tener conto anche del peso specifico delle realizzazioni: i tre goal in campionato, anche se possono sembrare pochi, sono risultati di vitale importanza per il Napoli! Simeone ha permesso agli azzurri di portarsi a casa due vittorie fondamentali con Milan e Roma. Da non dimenticare anche il gran goal con la Cremonese, l’argentino riportò i partenopei in vantaggio dopo il pareggio dei padroni di casa che aveva rimesso tutto in discussione.