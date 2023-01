TuttoSport – Laurentiè tra i primi indiziati se parte Lozano in estate

Giuntoli starebbe anche alla ricerca di un esterno destro d’attacco.

Secondo quanto riportato da TuttoSport stamane, infatti, il nome che farebbe al caso del Napoli sarebbe quello di Laurentiè, giovane gioiello in casa Sassuolo. Quest’ultimo può giocare sia a destra che a sinistra nel 4-3-3 azzurro e piace alla società partenopea tramite il direttore sportivo Giuntoli da qualche mese: “Tra i possibili partenti c’è anche Lozano, perché l’attuale contratto da 4,5 milioni di euro netti all’anno scadrà nel 2024 e il Napoli non potrà accettare trattative al rialzo. Due i nomi per sostituire il Chucky. Uno è quello di Armand Laurientè che il Sassuolo ha prelevato la scorsa estate dal Lorient per 10 milioni di euro. Il 24enne francese potrebbe essere utilizzato sia sul settore sinistro, dove Dionisi lo impiega, sia su quello destro dove aveva sempre giocato prima di approdare in Italia”.