TuttoSport – Giuntoli studia il dopo Osimhen: piace tantissimo Højlund

Rasmus Højlund è il nuovo nome sbarcato sul taccuino di Cristiano Giuntoli.

L’attaccante dell’Atalanta sta facendo benissimo in Serie A, una vera e propria sorpresa tra le fila degli orobici. Come riportato stamane da TuttoSport, infatti, il suo profilo sarebbe già stato attenzionato dal direttore sportivo del Napoli. Nel prossimo mese se ne potrebbe già iniziare a parlare: “Allora lo sguardo del club primo in A si è spostato verso un club che milita nello stesso torneo, l’Atalanta, dove gioca un attaccante centrale, anche egli classe 2003 e pure lui proveniente dal campionato austriaco: Rasmus Højlund. Il ds Giuntoli si è follemente innamorato del centrale offensivo danese, perché ha le stesse caratteristiche di Osimhen, cioè attacco alla profondità e fiuto del gol. Dal 1° febbraio cominceranno i contatti con la dirigenza dell’Atalanta per trovare un accordo sul prezzo che pare potrebbe non essere inferiore a 40 milioni di euro”.