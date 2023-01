In settimana si concluderà l’altro colpo di mercato del Napoli di gennaio, in un ruolo non proprio centrale, ma molto delicato nello spogliatoio e soprattutto per quanto riguarda l’equilibrio: stiamo parlando del secondo portiere.

Oggi ci sono stati dei contatti tra il Napoli e l’Atalanta per concludere l’operazione e sistemare gli ultimi dettagli per il prestito di Gollini, giocatore che diventerà in questa settimana della squadra azzurra.

Probabilmente mercoledì sarà il giorno delle visite mediche mentre domenica sarà a disposizione per Napoli-Roma.

Fonte: TMW.