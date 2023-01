Settimana prossima ci sarà Napoli-Roma, una sfida molto importante per gli azzurri, che possono consolidare la vetta contro una squadra ostica, ben allenata da Mourinho e con un Dybala in grande spolvero.

Alla partita di domenica, dove Mourinho cercherà l’impresa per consolidare la zona Champions, la Roma non arriva in ottime condizioni, in quanto sta vivendo la grana Zaniolo, che vuole andare via a tutti i costi.

Al momento la sua cessione non è così imminente, ma questa settimana ci potrebbero essere degli sviluppi interessanti; in ogni caso, se Zaniolo dovesse essere ancora della Roma domenica, il giocatore non verrà a Napoli e non sarà convocato per la trasferta del “Maradona”.

Fonte: Sky.