La Salernitana che affronterà il Napoli sabato potrebbe essere allenata da…. Davide Nicola: sì, l’allenatore esonerato lunedì potrebbe essere richiamato proprio dalla sua squadra appena due giorni dopo l’esonero.

Sky ha fatto il punto e ha rivelato che Iervolino valuta questa ipotesi dopo che è sfumata per motivi economici la trattativa con il principale candidato, D’Aversa, e con gli altri tecnici sondati, da Iachini a Di Francesco, da Donadoni a Petkovic e Benitez.

Tranne gli ultimi due, che hanno declinato proprio l’offerta, gli altri tecnici avevano chiesto un contratto di un anno e mezzo per accettare la guida della squadra e non di 6 mesi, come invece proponeva la dirigenza.

In realtà, Leonardo Semplici aveva accettato l’offerta di sei mesi con opzione di prolungamento a favore della società, ma Iervolino sta riflettendo, nonostante la disponibilità di Semplici, sul richiamare il suo ex allenatore anche perché gliel’avrebbero chiesto alcuni membri della squadra.

La notte porta consiglio e domani sarà presa una decisione definitiva.