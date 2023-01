Il Napoli non lavora solo su questo mercato, ma anche in vista del prossimo anno, dato che l’intenzione della società è lavorare per scovare giovane talenti come Kvara e anticipare i colpi.

Questo pensiero ha fatto puntare l’attenzione di Giuntoli su Ounahi, mediano dell’Angers, che il Napoli segue da mesi ma che il Mondiale ha fatto conoscere a tanti club( essendo stato lui uno dei protagonisti del Marocco) e dunque su di lui si può scatenare un’asta che allontanerebbe il Napoli. Nelle ultime ore si è parlato di un suo trasferimento in Premier, ma secondo Sky il Napoli è fiducioso su Ounahi, avendo il gradimento del giocatore, anche se l’operazione non è chiusa.

Per quanto riguarda l’attacco, il Napoli segue con interesse Boving, punta dello Sturm Graz, classe 2003, che si è messo in luce con gli austriaci in Europa League, segnando anche due reti contro la Lazio di Sarri.

Fonte: Sky Sport.