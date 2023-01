Il Napoli è attivo sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di mister Spalletti e completarla in ogni suo tassello, come ad esempio quello del vice Alex Meret.

Infatti, la trattativa tra il Napoli e la Fiorentina per lo scambio dei secondi portieri tra Gollini e Sirigu è ai dettagli e si chiuderà nelle prossime ore.

Sirigu si trasferirà in Toscana in prestito secco, mentre il Napoli prende Gollini in prestito con un diritto di riscatto da trattare poi con l’Atalanta, titolare del cartellino.

Fonte: Sky Sport.