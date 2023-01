Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha fatto il punto sul mercato del Napoli e ha svelato che Giuntoli sta valutando chi mettere in rosa come esterno destro, data la probabile partenza di Hirving Lozano.

Infatti, Giuntoli ha fatto un’offerta a Traoré, esterno del Wolverhampton in scadenza e per ora non intenzionato a restare in Premier, ed è un contratto da 2,5 milioni che in linea possono diventare 3 con i bonus, dunque un’offerta in linea con la politica salariale.

Adesso bisogna attendere, dato che su Traoré ci sono altri club ed essendo in scadenza, la decisione dipende solo da lui. Il Napoli resta anche molto prudente per Ounahi: il giocatore gradisce il Napoli ed è questa la leva su cui Giuntoli vuole costruire l’affare, senza paretcipare ad aste che l’Angers vorrebbe.

Inoltre, il Napoli guarda anche al mercato interno e piacciono molto Cheddira e Caprile del Bari. Il Napoli vuole chiudere l’operazione per entrambi i cartellini( che sarebbe un’operazione tutta in famiglia) a gennaio e lasciarli in prestito a giugno. Per Cheddira c’è una valutazione di 8-9 milioni, leggermente inferiore per Caprile, ma si sta lavorando per chiudere.