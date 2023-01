Sky – Ounahi-Napoli, un discorso burocratico può creare problemi

Luca Marchetti, esperto di calciomercato, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di un piccolo problema che potrebbe avere il Napoli nel firmare il talento marocchino Azzedine Ounahi: “C’è un discorso burocratico da tenere in considerazione su Ounahi, perché è extracomunitario e il Napoli non lo può tesserare. Quindi può eventualmente chiudere l’operazione per il prossimo giugno. Questo potrebbe comportare dei problemi per il Napoli? Sì, perché potrebbe esserci una concorrenza che nel frattempo potrebbe infilarsi, far fare subito il contratto al giocatore e prenderlo subito. Va detto che, però, il Napoli ha generalmente la lungimiranza di essere piuttosto convincente anche con diversi mesi d’anticipo. Poi dovesse arrivare il PSG non c’è Napoli e discorso di passaporto che tenga. Però è seguito dal Napoli con molta attenzione, il club di De Laurentiis comincia a puntare i propri giocatori con un bel po’ d’anticipo”.