Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, Nikita Contini è pronto a fare ritorno al Napoli dopo la piccola parentesi passata a Genova sponda Samp. I blucerchiati infatti, secondo il noto portale, hanno trovato l’accordo con Martin Turk, estremo difensore del Parma, che passerà alla corte di Stankovic per prendere il posto di vice Audero. La trattativa sblocca quindi anche il ritorno in azzurro di Nikita Contini, in stand-by dopo lo scambio avvenuto tra Bereszynski e Alessandro Zanoli!