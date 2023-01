Sul sito della Lega di Serie A Tim è ufficiale, dopo il trasferimento di Bereszynski alla Sampdoria, anche il trasferimento di Zanoli alla Sampdoria.

Il giovane terzino preso dalla C, va in prestito secco per sei mesi in modo da trovare più spazio rispetto a Napoli, dove la grande capacità di Di Lorenzo di essere continuo per tutte le partite gli impedisce di trovare spazio.

Qui alleghiamo la foto che ufficializza il trasferimento: