SportMediaset fa il punto sul mercato del Napoli, che guarda a cercare i rinforzi giusti nel mercato di gennaio, come nel caso di Bereszynski, ma guarda anche al futuro.

Secondo l’emittente, il Napoli, per l’affare Ounahi, ha chiesto 15 milioni+bonus che sommati arriverebbero vicino ai 20 milioni di euro, ma l’Angers chiede 25 milioni, dato che anche altre squadre si sono interessate. Il Napoli non ha intenzione di fare aste, anche perché a conoscenza della preferenza di Ounahi per la squadra azzurra.

Inoltre, per l’estate prossima il Napoli segue il giovane Angelo Gabriel, ala del Santos che piace anche al Milan, ma per ora il club brasiliano spara alto.