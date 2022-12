Sky – Bereszynski-Zanoli, intesa vicina! Coinvolto anche Contini: cerchiata una data per chiudere

Gianluca Di Marzio, giornalista Sky Sport, ha svelato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa: “Le due società stanno lavorando ad uno scambio, Bereszynski andrebbe quindi a Napoli in prestito per fare il vice-Di Lorenzo, mentre Zanoli in prestito alla Samp. Inoltre, i club lavorano al ritorno di Nikita Contini, portiere di proprietà degli azzurri attualmente ai blucerchiati. I contatti tra Napoli e Sampdoria sono sempre più approfonditi e l’intesa per il triplice scambio è sempre più vicina. Tutte le parti in questione hanno infatti la volontà di proseguire la trattativa che potrebbe chiudersi anche prima di Natale”.