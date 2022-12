Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Napoli potrebbe valutare la cessione di Diego Demme qualora il calciatore decidesse di accettare il trasferimento alla Salernitana! Nonostante la volontà dei partenopei sarebbe di non privarsi del centrocampista, l’italo tedesco vuole giocare con maggiore continuità. In base a questi presupposti, spunta l’interesse del club granata. Ci sono stati già contatti esplorativi nei ritiri turchi delle squadre ma il discorso va approfondito. Oltre alla volontà del calciatore, infatti, va valutata anche l’apertura del Napoli di accollarsi parte dello stipendio di Demme. I 2.5 milioni di euro percepiti dall’ex Lipsia al Napoli, al momento, sarebbero veramente troppi per la Salernitana!