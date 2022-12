Secondo quanto riportato dal portale belga Voetbalnieuws, il Napoli avrebbe messo nel mirino il nuovo gioiello del Club Bruges e del Canada: Tajon Buchanan. Il classe 1999 sarebbe pronto al salto di qualità dopo le ottime prestazioni collezionate con il club belga e il grande mondiale disputato con il suo Canada in Qatar. Gli azzurri, secondo il portale, sarebbero pronti ad affondare il colpo nella prossima sessione di mercato. Il Napoli, infatti, è sul mercato per cercare il sostituto di Hirving Lozano qualora il messicano decidesse di non rinnovare il suo attuale contratto con i partenopei.