KKN – Il Napoli proverà a trattenere Diego Demme: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, la dirigenza partenopea farà di tutto per trattenere Diego Demme nel corso del mercato di gennaio! L’emittente, infatti, ha chiarito che tutti nel Napoli, Spalletti, la dirigenza ed anche i caciatori, non vogliono far partire l’ex capitano del Lipsia. Nonostante non abbia giocato molto in questa prima parte di gara, tutti sono convinti che l’italo-tedesco possa essere una pedina importante per lo scacchiere di Spalletti. La palla adesso passa al centrocampista, starà a lui decidere se accettare o meno la permanenza in maglia azzurra.