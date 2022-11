Il direttore generale dello Spezia, Pierfrancesco Visci, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per dire la sua sul mercato di riparazione e su Jakub Kiwior. Queste le sue parole: “Il Napoli sta facendo molto bene e penso che qualsiasi calciatore troverebbe ampie motivazioni se dovesse trovarsi alle dipendenze di Spalletti. Kiwior? E’ richiesto da molte squadre, italiane e non, il che ci lusinga ma non ci fa dormire sonni tranquilli. Il polacco sta guidando la difesa ai Mondiale, oltre ad aver fatto bene anche in campionato. In estate è stato vicino al passaggio in Premier, adesso sulle sue tracce ci sono Napoli, Sampdoria e Verona.

I partenopei sembrano essere in vantaggio sulle altre squadre interessate, vedremo se riusciranno a concretizzare il trasferimento nella prossima finestra“.