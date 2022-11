Repubblica: “Ombre sul futuro di Zielinski, non si parla di rinnovo e potrebbe essere addio…”

Non si parla ancora di rinnovo per Piotr Zielinski, autore ieri di una grande prova ai mondiali in Qatar con la sua Polonia, con il contratto azzurro in scadenza a giugno 2024. Nella scaletta di rinnovi del club parenopeo quello del polacco dovrebbe essere in cima alla lista, ma non ci sono stati ancora aggiornamenti. Secondo l’edizione odierna de il quotidiano La Repubblica, il Napoli non vorrebbe trovarsi in una posizione ‘scomoda’ ad un anno dalla scadenza, ma per adesso tutto tace:

“Il diesse Giuntoli parlerà con lui soltanto a fine stagione: gli azzurri vorrebbero offrire cifre leggermente più base dei 4 milioni attuali e, in caso di distanza tra le parti, non è eslcusa l’ipotesi dell’addio. Non è un caso che il Napoli segua talenti che giocano nel suo ruolo, come Samardzic dell’Udinese o Guler del Fenerbahce, ma il tema adesso non è di particolare attualità”.