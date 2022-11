Il Napoli prova il colpo a sorpresa: occhi puntati su Adama Traoré

Il Napoli cerca di prepararsi al meglio per la ripresa del campionato cercando di arricchire ancora di più la rosa: Luiz Henrique e Adama Traoré sono i primi obbiettivi, Cristiano Giuntoli li ha messi in cima alla sua lista per rinforzare l’attacco di Spalletti che sembra essere già perfetto così.

Oltre a pensare agli acquisti bisogna vedere anche alle partenze e non solo. Infatti “Un vero e proprio sostituto di Kvaratskhelia in rosa non c’è in quanto Elmas e Raspadori hanno caratteristiche differenti da quelle del Georgiano”.

Luiz Henrique André potrebbe essere il vice ideale in quanto può vantare una tecnica in velocità simile a quella di Kvaratskhelia, anche se è da valutare perché nel Betis è utilizzato come ala destra. Anche Adama Traoré parte a destra, proveniente dal Barcellona e ora in forza al Wolverhampton. Con i blaugrana ha sfidato il Napoli in Europa League a febbraio e da allora è nel mirino di Giuntoli.

Traoré ha potenza fisica e tanta forza ma anche corsa, tutte caratteristiche che servono per essere protagonisti, inoltre ha il contratto in scadenza nel 2023 e quindi potrebbe arrivare a Napoli a parametro zero.

Fonte: Corriere dello Sport