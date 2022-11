CdS – Il Napoli sul terzino dell’Empoli Parisi, ecco la richiesta dei toscani e le squadre che lo seguono

Il Napoli è sempre vigile ai colpi per migliorare la squadra, soprattutto in ottica futura. In tal senso la squadra azzurra è molto attenta sul terzino dell’Empoli Fabiano Parisi, che ha disputato fin qui un’ottima prima parte di stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il Napoli è nella corsa al terzino dell’Empoli, che mìha molti estimatori in Serie A. Oltre agli azzurri sull’esterno ci sono anche Lazio, Juventus e Fiorentina, che lo seguono con grande attenzione. La richiesta della società toscana per lasciarlo partire è di 12 milioni di euro, che può abbassarsi in casa di contropartite tecniche gradite ai toscani.