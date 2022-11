Il noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sul possibile mercato del Napoli a gennaio. Queste le sue parole: “Il Napoli ha dimostrato di essere in grado di cogliere le migliori opportunità che gli si pareranno difronte. Non so se arriverà qualcuno già a gennaio ma la dirigenza è di sicuro al lavoro. Abbiamo già visto l’anno scorso come, diverse piste seguite a gennaio, si sono chiuse solo nella finestra estiva. Basti pensare a Kvara e Olivera ma, probabilmente, anche Kim. Se qualcuno avesse deciso di partire, il Napoli potrebbe già essere a lavoro per sostituirlo.

Mazzocchi? Se dovessi dare un consiglio al terzino gli direi di non andare al Napoli! Il motivo è molto semplice, Di Lorenzo non ne salta nessuna. In quella posizione agli azzurri serve un ragazzo di prospettiva che può crescere sotto la guida dell’attuale capitano dei partenopei. Vi dico la mia, Alessandro Zanoli, al momento, è perfetto per quel ruolo“.