Secondo quanto riportato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, la squadra partenopea avrebbe messo, già da tempo, gli occhi su Davide Frattesi! Il calciatore del Sassuolo, molto vicino la scorsa estate alla Roma, è stato autore di una magnifica prima parte di stagione. Il Napoli vuole anticipare la concorrenza ed ha intenzione di affondare il colpo quanto prima per assicurarsi le prestazioni del centrocampista già nella prossima finestra di mercato. Resta comunque un affare complicato. Come accaduto con Raspadori, il Sassuolo sarà pronto a rilanciare le avanzate del Napoli. Gli emiliani, infatti, non accetteranno offerte che non arrivino almeno a 25 milioni di euro!