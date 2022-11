Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli è a lavoro per bloccare un esterno già oggi per la prossima stagione. Oltre al possibile affare Adama Traoré, che potrebbe chiudersi a parametro zero, gli azzurri monitorano con attenzione le situazione legata a Luiz Henrique del Betis.

Secondo il quotidiano, il brasiliano è un calciatore tecnico e veloce che può adattarsi su entrambe le fasce. Nonostante non sia semplice trovare un accordo con il club spagnolo, Giuntoli può fare affidamento sui buoni rapporti che intercorrono con la società spagnola. Basti ricordare infatti che il Napoli dalla stessa squadra prelevò Fabian Ruiz pagando la clausola di 30 milioni di euro!