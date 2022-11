Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Pasquale Mazzocchi è entrato nel mirino di diverse squadre di Serie A. Oltre al Napoli, da molto tempo sul calciatore, il terzino piace molto anche a Inter e Roma. I discorsi sul suo possibile trasferimento però, sottolinea il quotidiano, sono da rinviare al prossimo mese di giugno. Mazzocchi si è operato proprio oggi e non tornerà in campo prima di febbraio. Il calciatore, fresco della convocazione in Nazionale, dovrà prima smaltire a pieno l’infortunio e continuare a fornire prestazioni convincenti con la Salernitana se vorrà trasferirsi nel capoluogo campano.