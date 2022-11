GdS – Il Napoli pensa ad Adama Traoré per giugno: i dettagli

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sui possibili acquisti della prossima finestra di mercato del Napoli. In particolare, il noto quotidiano, si è soffermato dall’opportunità di mercato rappresentata dall’esterno dei Wolves, Adama Traoré. Il calciatore, che gli azzurri hanno imparato a conoscere durante le ultime sfide con il Barcellona, è un esterno esplosivo, molto fisico e veloce. Lo spagnolo sarebbe perfetto per il team di Spalletti, soprattutto qualora dovesse partire Hirving Lozano. Va aggiunto un ulteriore dettaglio, il calciatore ha il contratto in scadenza a giugno 2023 quindi, se gli azzurri dovessero trovare l’accordo, potrebbero chiudere già a gennaio per un trasferimento a parametro zero!