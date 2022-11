Nonostante le ottime prestazioni collezionate da Juan Jesus e Leo Ostigard, il Napoli, dalla sfida con la Cremonese, ha comunque fatto a meno del suo difensore centrale titolare: Amir Rrahmani. L’ex Verona è ormai pronto al ritorno in gruppo, dopo aver smaltito l’infortunio il calciatore continua a lavorare in vacanza a Dubai. A gennaio, oltre a Kvaratskhelia, anche Rrahmani tornerà a disposizione di Luciano Spalletti e non solo.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, infatti, Giuntoli e Chiavelli lavorano al rinnovo del difensore. L’accordo, dopo aver trovato quello con Anguissa, Di Lorenzo e Lobotka, potrebbe arrivare prima del ritorno in campo. Secondo il portale ADL sarebbe pronto a rientrare dagli USA in modo da seguire la squadra del ritiro turco. Proprio in quella sede, il patron azzurro, potrebbe definire, assieme ai suoi dirigenti, il rinnovo di Amir Rrahmani che, al momento, ha il contratto in scadenza a giugno 2024.