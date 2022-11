Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, l’attaccante esterno del Bodo Glimt, Ola Solbakken, è in queste ore atteso a Roma per il trasferimento formale del calciatore in giallorosso. Dopo essere stato accostato al Napoli in estate, il norvegese è pronto a trasferirsi alla corte di Jose Mourinho. Solbakken passerà a parametro zero tra i capitolini ma non prenderà parte alla tournèe in Giappone. Prima di gennaio, infatti, il trasferimento non può concretizzarsi. Solo in quel mese infatti, Solbakken vedrà scadere il suo contratto attuale con i norvegesi e sarà libero di passare in giallorosso.