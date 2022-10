Kvaratskhelia, il Napoli vuole blindarlo: si lavora al rinnovo

Khvicha Kvarastkhelia, la nuova stellina in casa Napoli è gia sulla bocca tutti, ma dopo 7 gol e 8 assist, in 14 partite tra campionato e Champions League c’era da aspettarselo. Le sirene delle squadre più importanti d’Europa potrebbero farsi sentire in estate, ed è per questo motivo che il club azzurro non vuole farsi trovare impreparato.

Il Napoli secondo quando raccolto da Calciomercato.it, sta programmando un adeguamento dello stipendio per il georgiano. Attualmente il calciatore percepisce uno stipendio vicino al milione e mezzo, grazie anche ai benefici del decreto crescita.

De Laurentiis non vuole avere problemi a fine stagione, vuole godersi il suo campioncino ancora per diverso tempo ed è pronto a mettersi ad un tavolo per discutere i dettagli del nuovo contratto. Vorrebbe prolungarlo di un ulteriore anno per evitare gli inevitabili assalti dei club stranieri a fine anno per uno dei più grandi nastri nascenti del calcio mondiale che sta illuminando il Maradona e non solo.