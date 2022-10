Venerato: “Attesa la fumata bianca nelle prossime ore! Lobotka rinnova col Napoli fino al 2028”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Tg Sport Rai per dire la sua sull’imminente rinnovo di contratto di Stanislav Lobotka. Queste le sue parole: “Le pec sono partite e c’è già la stretta di mano virtuale tra i dirigenti azzurri e l’entourage del calciatore. Lo slovacco guadagnerà 2,5 milioni di euro netti + bonus fino al 2027 con un opzione di prolungamento fino al 2028! Non c’è ancora l’ufficialità ma, per la verità, fonti autorevolissime mi confermano che manca solo quella! La fumata bianca potrà arrivare già nelle prossime ore con il Napoli che si appresta a blindare uno dei suoi gioielli di questo inizio di campionato“.