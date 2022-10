TMW – Lobotka a un passo dal rinnovo. Cifre e dettagli dell’accordo tra le parti

Stanislav Lobotka è ormai da 2 anni il fulcro della mediana azzurra, e le sue prestazioni non sono passate inosservate alle big d’Europa. Per allontanare le avances estere il Napoli ha deciso di parlare con lui del rinnovo di contratto, così da poterlo blindare per il futuro. Come riportato da Tuttomercatoweb l’accordo è ormai vicinissimo tra le due parti, con lo slovacco che è pronto a firmare un accordo fino al 2028, e percepirà uno stipendio superiore ai 3 milioni. Lobotka dovrebbe firmare per 3 milioni e mezzo complessivi, con 3 milioni di parte fissa e 500 mila euro di bonus, anche se alcuni più difficili.