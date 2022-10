Napoli – Vlasic poteva essere un giocatore azzurro, andò diversamente …

Stando ad alcune notizie, Cristiano Giuntoli in passato seguì un attuale giocatore del Torino. Si tratta del trequartista Nikola Vlasic. Infatti il ds azzurro aveva contattato ed incontrato il manager del ragazzo, allora ancora 22enne, che voleva cambiare aria dopo il CSKA Mosca. Alla fine non si concretizzò l’affare per il giovane croato perché i partenopei scelsero altro. Vlasic si trasferì al West Ham prima di approdare la scorsa estate a Torino dove sembra aver trovato la sua dimensione ideale.