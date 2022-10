Stanislav Lobotka ormai non è più una sorpresa in casa Napoli, lo slovacco è sempre più il padrone del centrocampo azzurro tanto che la società è pronta a fare un sacrificio per rinnovare il contratto del giocatore, in scadenza al 30 giugno 2024. Secondo TMW il Napoli è pronto ad offrire uno stipendio superiore ai 3 milioni per rispondere alle possibili sirene estere per la prossima stagione.