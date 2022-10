Fabio Mandarini, giornalista de “Il Corriere dello Sport”, è intervenuto ai microfoni de “La Città nel pallone”, programma di Radio Kiss Kiss Napoli.

In particolare, la penna del Corriere ha rivelato i dettagli dell’accordo che Meret ha con il Napoli, annunciato dallo stesso portiere oggi in conferenza stampa. Queste le sue parole:

“Alex Meret firmerà il rinnovo nelle prossime settimane e stando quello che a me risulta, il contratto del portiere del Napoli non sarà un contratto lungo: infatti, il portiere dovrebbe rinnovare fino al 2024 con opzione a favore della società fino al 2025. Dunque, nei fatti, il portiere ha rinnovato per un solo anno. E non c’è alcuna clausola rescissoria”.

Fonte: Corriere dello Sport.