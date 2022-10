L’avventura con il Benevento è iniziata e si lavora sul campionato. Un altro aspetto sul quale vuole prestare particolare attenzione Fabio Cannavaro è il mercato. L’ex campione del mondo è entrato a stagione in corso. Non ha potuto richiedere determinati giocatori nella finestra estiva, per questo vuole rifarsi a gennaio. Il mercato invernale sarà importante per capire quali mosse verranno concluse dalla dirigenza delle streghe. Secondo SerieBnews, il nuovo mister avrebbe già individuato tre elementi da integrare alla rosa del Benevento. I tre innesti arrivano dall’altra sponda campana: il Napoli. I giocatori in questione sono Zerbin, Gaetano e Zanoli. Zerbin sembra essere molto coinvolto nel progetto azzurro e gli azzurri potrebbero declinare una sua partenza. Per gli altri due lo spazio è stato nullo. Un’esperienza in prestito magari, sarebbe la soluzione ideale per crescere.