Loris Boni, esperto del campionato norvegese è intervenuto a Radio Kiss Kiss. Secondo le parole dell’esperto, Solbakken non sta giocando molto con il Bodo Glimt per una ragione: il mercato invernale. Il Bodo starebbe conservando il suo gioiello per poi venderlo alla prossima campagna acquisti. Boni ha individuato il campionato dove si esprimerà il giovane norvegese, ossia l’Italia. La squadra più adatta alle sue caratteristiche è il Napoli. Potrebbe giocare da vice di Kvaratskhelia oppure crearsi uno spazio da titolare sulla corsia di destra scalzando giocatori come Politano e Lozano.