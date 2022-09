Se ne sta parlando ad ogni minuti, ad ogni giorno perché è più facile pronunciare il suo nome che marcarlo. Il giocatore in questione è ovviamente uno: Khvicha Kvartskhelia. Prima del Napoli però, sapete chi c’era? Ebbene sì, il georgiano è stato offerto ad ogni angolo del mondo, dalla Francia alla Germania, passando per la Spagna, ma ha ricevuto solo porte in faccia. Nelle ultime ore , Il Mattino, giornale del napoletano, ha reso noto altri due rifiuti a discapito del georgiano. Le squadre in questione stavolta sono il Valencia e il Siviglia, le quali potevano affondare il colpo a cifre ancor più contenute di quelle del Napoli. Nessuno ne ha approfittato e l’occhio lungimirante di Giuntoli non ci ha pensato due volte prima di chiudere l’affare.