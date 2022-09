CR7-Napoli, nuovi retroscena svelati da Di Marzio

Cristiano Ronaldo al Napoli: una suggestione di mezza estate o un piano concreto? Il giornalista Gianluca Di Marzio, giornalista Sky Sport, ha svelato nuovi retroscena riportati da SOS Fanta: “Il piano di Jorge Mendes, un piano disperato, era quello di portare Cristiano Ronaldo in una squadra che giocasse la Champions League. La strategia del Milan è quella di puntare sui giovani e per questo motivo non volevano Ronaldo in squadra. Col Napoli invece c’è un rapporto diretto fra Mendes e De Laurentiis, si parlano ogni giorno. C’è stato un momento in cui Mendes ha detto a De Laurentiis che si sarebbe presentato con un’offerta da 100 milioni per Osimhen e se Osimhen fosse andato allo United, Ronaldo sarebbe arrivato in prestito. E il Napoli ha detto ok, se lo United paga tutto lo stipendio di Ronaldo e porta un’offerta da 120 milioni ne possiamo parlare ma questa offerta non è mai arrivata”.