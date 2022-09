Nelle ultime ore si è diffusa la voce di un incredibile tentativo last minute del Napoli per Cristiano Ronaldo; il giocatore vuole assolutamente giocare la Champions e secondo i colleghi spagnoli di Marca è disposto a tutto.

In particolare, Mendes proverà a offrirlo al Napoli in prestito secco, con la presenza di Osimhen in rosa, in modo da avere un roaster di attaccanti molto forte.

Al momento, da fonti vicine al club partenopeo, la notizia non trova alcuna conferma.

Fonte: Sportitalia.