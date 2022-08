Schira: “Ounas resta sul mercato! Non solo la Sampdoria su di lui, vi spiego”

Il noto giornalista ed esperto di mercato, Nicolò Schira, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per dire la sua sulla possibile cessione di Adam Ounas. Queste le sue parole: “Nonostante le ultimi voci in entrata, il Napoli continua a lavorare anche sul fronte delle cessioni. Il primo nome sulla lista è Adam Ounas, al momento alle prese con un infortunio. Proprio l’ultimo stop ha rallentato il possibile interessamento della Sampdoria che avevo preso informazioni nelle ultime settimane. ADL però non demorde ed è sicuro che potrebbe arrivare un’offerta dalla Francia nelle ultime ore di mercato“.