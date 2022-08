Di Marzio: “Ecco il punto sul Napoli”

L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio fa il punto sul mercato del Napoli: “Dopo il pareggio contro la Fiorentina, il Napoli torna a concentrarsi sul calciomercato. Sul fronte uscite dovrebbe arrivare oggi la chiusura per il trasferimento di Fabian Ruiz al PSG per 22-23 milioni di euro senza bonus. Per il portiere si aspetta invece l’accordo tra il PSG e Keylor Navas per la buonuscita che al momento ancora non c’è. Il club francese non vorrebbe infatti concederla e questo potrebbe bloccare l’arrivo in azzurro dell’ex Real Madrid. Nel caso il Napoli ci riproverà durante il mercato di gennaio. Novità importanti anche sul fronte Cristiano Ronaldo. Sono infatti ore d’attesa per capire se Jorge Mendes, agente del fuoriclasse portoghese, porterà un’offerta concreta per concretizzare il ritorno di Ronaldo in Italia ed il trasferimento di Osimhen al Manchester United.“