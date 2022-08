Ebbene sì. Il tormentone Milik – Juventus ha un atto secondo. I bianconeri vogliono un vice Vlahovic per l’attacco e se inizialmente Depay era il numero uno per la dirigenza bianconeri, adesso però l’ex Napoli appare il nome più vicino alla rosa torinese. Ormai è quasi ufficiale il ritorno di Milik nella penisola italiana con tanto di torto alla vecchia tifoseria campana. Il summit odierno ha dato esiti più che positivi. La rabbia dei tifosi partenopei si farà sentire per un tradimento inaccettabile da parte del numero 9.