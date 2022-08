Gianluca Di Marzio, noto giornalista di Sky Sport ha rilasciato alcune novità sulla pista Keylor Navas. Il portiere costaricano ha avuto il via libera da parte del Psg, la mancata convocazione all’ultimo match dei francesi ne è la prova. Il Napoli ha sempre questo desiderio legato all’ex Real Madrid. Vista la situazione più che positiva per l’acquisto dell’estremo difensore, si vorrebbe chiudere entro fine settimana. Alla trattativa per Navas è direttamente incatenato pure Fabian Ruiz. Lo spagnolo fa gola alla società parigina e potrebbero esserci risvolti positivi anche in questo caso