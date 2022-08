A Radio Goal, ha rilasciato alcune dichiarazioni Davide Palliggiano. Il giornalista del Corriere dello Sport, ha infatti precisato: “Lo start del Napoli è stato fantastico. I presentimenti erano negativi e invece è accaduto l’esatto contrario. I nuovi acquisti hanno dimostrato grande maturità e bravura. Il migliore è stato Kvaratskhelia però bisogna aspettarsi di più quando entreranno i nuovi in campo. Per Meret stiamo aspettando una svolta. Navas? Sicuramente uno degli estremi difensori più vincenti negli ultimi 10 anni. Il suo profilo richiama molto quello di Ospina. Il Napoli sta mirando un portiere bravo con i piedi e il costaricano può essere ideale. Il Psg non dà garanzie all’ex Real Madrid, soprattutto riguardo la titolarità. Il problema è l’ingaggio, percepisce un milione di euro lordi al mese. Meret deve capire con certezza il suo futuro. Fabian piace al Psg anche se può rimanere ed essere una risorsa per i tiri da fuori.” Così ha concluso la sua intervista Palliggiano.